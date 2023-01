Jeremy Renner tentava salvar sobrinho quando sofreu acidente, diz polícia

"Apesar de a máquina ter problemas mecânicos, acreditamos com base na inspeção mecânica que o freio evitaria que a máquina avançasse. Quando Renner tentou parar ou desviar a máquina para evitar que seu sobrinho se ferisse, ele foi puxado para baixo do veículo pela esteira e foi atropelado", diz o documento obtido pela CNN.

