Gabriela Prioli deixa CNN Brasil e assina com nova emissora

“Vou confessar para vocês: gosto tanto do programa que já estou me sentindo em casa (e estou que não me aguento de tanta animação). Me esperem aí, Saias, que eu estou chegando”, avisou a apresentadora.

Prioli se junta a Bela Gil, Astrid Fontenelle e Larissa Luz na nova formação do programa ‘Saia Justa’, a partir de março. O programa de televisão é exibido no canal por assinatura brasileiro GNT desde 2002.

