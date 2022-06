Jennifer Lopez surpreende ao tratar 'filhe' com pronome neutro

Emme Maribel Lopez Muñiz e o irmão gêmeo, Maximilian David Lopez Muñiz — ou simplesmente Max David —, são frutos do casamento de Jennifer Lopez com o cantor de salsa Marc Anthony. Os dois se casaram em 2004 e se divorciaram dez anos depois.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Jennifer Lopez, de 52 anos, comoveu os fãs pela forma como tratou e filhe não-binárie, Emme Maribel, durante um show na semana passada. Ela se apresentou no último dia 16, no Los Angeles Dodgers Foundation Blue Diamond Gala, e tratou e herdeire por pronomes neutros ao chamá-le para subir ao palco.

