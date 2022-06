Bolsonaro chama Datena para bater martelo sobre candidatura ao Senado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena vai a Brasília na terça (21) conversar com o presidente Jair Bolsonaro sobre a sua candidatura ao Senado por São Paulo.

No mês passado, o presidente lançou o nome do jornalista para disputar o cargo na chapa do candidato bolsonarista ao governo paulista, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas.

Datena já ensaiou se lançar candidato em outras eleições, mas acabou recuando na reta final.

Em 2016, filiado ao PP, desistiu de tentar se tornar prefeito de São Paulo, quando João Doria (PSDB) foi eleito em primeiro turno e derrotou o petista Fernando Haddad.

Em 2018, Datena desistiu então de disputar o Senado pelo DEM 12 dias após anunciar a pré-candidatura.

Em 2020, filiado ao MDB, seria o vice na chapa encabeçada por Bruno Covas (PSDB), que foi eleito prefeito de São Paulo no pleito. Mas acabou recuando.

Desta vez, ele sinaliza que pode permanecer no páreo, apesar de ataques que tem sofrido de apoiadores de Bolsonaro.

"Das outras vezes, eu saí [da disputa]. Agora, estou bem inclinado a ficar", afirmou o apresentador à coluna.

A decisão final de Datena pode definir o quadro de candidaturas ao Senado por São Paulo.

Diversos nomes que poderiam concorrer ao cargo esperam uma palavra final do apresentador para decidir se concorrem ou não ao mesmo cargo, já que a vantagem sobre todos os outros possíveis concorrentes é grande.

De acordo com pesquisa Quaest divulgada no mês passado, Datena teria 28% das intenções de voto, contra 16% de Sergio Moro e 11% do ex-governador Márcio França.

O ex-juiz saiu da disputa paulista depois que a Justiça vetou a transferência de seu título eleitoral para o estado.

França foi sondado pelo PT para ser candidato ao Senado. Mas afirma até agora que seguirá adiante com a candidatura ao governo de São Paulo.