Jamie Cambell, o Vecna de Stranger Things, curte jogo do São Paulo no Morumbi

Jamie Campbell Bower, que interpreta o vilão Vecna em Stranger Things, surpreendeu torcedores do São Paulo ao aparecer no jogo do clube contra o Universidad Católica, na partida válida pelas oitavas de final da Sul-Americana, nesta quinta-feira (7).

O ator apareceu em fotos publicadas por fãs brasileiros, usando uma camisa autografada pela equipe, e divertiu internautas que brincaram com o fato de “Vecna” estar no Morumbi.

O ator britânico também se mostrou encantado com o estádio e publicou algumas imagens em sua conta oficial do Instagram.

