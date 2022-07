Filha de Juliano Cazarré mama pela primeira vez: 'Um dos dias mais felizes'

Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia congênita chamada Anomalia de Ebstein, que causa aumento do átrio, levando a insuficiência cardíaca congestiva e fluxo insuficiente de sangue vermelho ao corpo.

"Um dos dias mais felizes da nossa vida! Ontem, Maria Guilhermina mamou pela primeira vez, com muito sucesso. A alegria da equipe ao redor é uma coisa linda de se ver, todos comemoram junto com a gente", contou Letícia.

Nesta quinta-feira, 7, Maria Guilhermina, filha de apenas 16 dias de Letícia e Juliano Cazarré, mamou pela primeira vez após passar por cirurgia cardíaca. Pelas redes sociais, Letícia, que é esposa do ator da Globo, compartilhou a notícia com seus seguidores.

