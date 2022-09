Jade Picon se pronuncia após rumores de rixa com Larissa Manoela

“Todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente… não tem necessidade disso, independente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém E TÁ TUDO BEM!!!”, escreveu a ex-BBB no Twitter.

Jade Picon se pronunciou após boatos de rixa com Larissa Manoela neste domingo (4). De acordo com o jornal Extra, a atriz saiu de fininho quando um fotógrafo pediu para que ela possasse para foto junto com a ex-BBB durante o Rock in Rio.

