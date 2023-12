Jada Pinkett diz que tapa no Oscar salvou casamento com Will Smith

Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, afirmou que o tapa que o ator deu em Chris Rock no Oscar em 2022 salvou seu casamento. A revelação aconteceu em entrevista à revista You.

"Quase nem fui ao Oscar naquele ano, mas estou feliz por ter comparecido. Eu chamo isso (o tapa) de 'bofetada sagrada' agora porque muitas coisas positivas vieram depois dele", contou Jada.

"Aquele momento da m***** batendo no ventilador é quando você vê onde você realmente está. Depois de todos esses anos tentando descobrir se eu sairia do lado de Will, foi preciso aquele tapa para eu ver que eu nunca o abandonarei. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?", completou.

Separação

Em outubro deste ano, Jada confidenciou que ela e Will estão separados secretamente há 7 anos. A atriz afirmou que o casal não pretende se divorciar, mas busca outros meios sobre o futuro do casamento.