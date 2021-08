Irmã de Scheila Carvalho morre após luta contra doença degenerativa

A ex-dançarina do É o Tchan fez uma homenagem à irmã. “Obrigada Deus por libertar minha irmã desse sofrimento! Foram 4 anos lutando contra uma doença degenerativa (ELA) que tirou dela tudo o que amava fazer! Agora você está livre da matéria, minha irmã! Vá em Paz! Corra para os braços do nosso Pai e irmão e dê um abraço bem forte neles por nós! Te amamos Guerreira!!!”, escreveu.

