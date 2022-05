Irmã de Kate Moss fatura alto no Onlyfans para mandar nudes e avaliar pênis de fãs

Lottie chegou a iniciar a carreira como modelo em 2014, mas teve o contrato rompido após envolvimento com drogas. Recentemente, ela tem investido em publicações de conteúdo erótico no Onlyfans.

Lottie Moss, irmã da modelo Kate Moss, tem faturado com sua conta no Onlyfans e revelou que ganha R$ 400 por assinatura que inclui além do acesso aos nudes da jovem de 24 anos, chat ilimitado, avaliação de pênis, pedidos personalizados, conteúdo e descontos exclusivos e mais.

