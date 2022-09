Irmã de Deolane xinga Ruivinha de Marte e critica aparência: ‘sebosa’

Por conta das atitudes polêmicas, tanto com Débora quanto com Ruivinha, internautas subiram as hashtag “As Meninas Merecem Respeito” no Twitter.

não se esqueçam que essa mesma pessoa chamou a ruivinha de marte de "sebosa" "bixa esquisita" além de brincar com problemas psicológicos da mesma!!! a deolane fazendo merda lá dentro a família aqui fora, chega de passar pano! AS MENINAS MERECEM RESPEITO pic.twitter.com/Mecm5naEL6

