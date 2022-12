Irmã de Deolane é filmada em confusão em show do Garota VIP; mãe aparta

"A Day é muito amigona, a Dayanne não é de deixar ninguém a ver navios, se alguém mexe com alguém que está com ela, ela quer ir para cima sim. Ela é muito protetora, não é nem brigona, ela é muito protetora. Mas não houve nada, os seguranças tiraram (o invasor) e eu tirei ela, porque ela me respeita muito, graças a Deus. Ela já tinha bebido muito também”, explicou a matriarca.

“Não houve briga, ninguém bateu em ninguém, a Dayanne não bateu em ninguém. Tinha apenas uma pessoa querendo invadir o nosso camarote e os seguranças estavam tentando conter ele e ele foi para cima do nosso assessor”, disse ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Dayanne Bezerra teve seu nome mais uma vez envolvido na mídia. A advogada foi filmada em uma confusão na madrugada deste domingo (18) no show do Garota VIP em São Paulo. Nas imagens, a mãe dela aparece intervindo na briga.

