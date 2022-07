Irmã de Deolane Bezerra se revolta após fake news de envolvimento com PCC

“Tanto a Deolane, quanto vários influenciadores estão sendo investigados por causa de uma empresa de trader esportivo, que também já nos ligou e está com as provas de que a sua empresa é legal. Aí vem dizer que tem envolvimento com o PCC”, começou ela.

Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, usou as redes sociais para colocar um ponto final nas fake news que criaram sobre um suposto envolvimento com a facção PCC. A notícia falsa começou a circular a partir de uma notícia verdadeira, de que a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da influenciadora.

