Internautas apontam indireta de irmã de Neymar para Bruna Biancardi

Vale lembrar que nesta semana foi noticiado que Bruna e Neymar já não são mais um casal. Os dois já não estariam juntos desde que o jogador foi flagrado em uma boate em Barcelona com duas mulheres, mas estariam aguardando o pós-parto de Bruna para tornar a separação pública. Nenhum dos dois se pronunciou sobre os rumores do término até o momento.

O post foi feito pouco depois de Rafaella postar uma mensagem de apoio ao jogador: "TE AMO meu menino!!! Deus está no controle!!! Sempre com você".

Rafaella Santos postou um recado que foi considerado como uma indireta para a (ex?) cunhada, Bruna Biancardi no Instagram.

