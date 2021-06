Internauta acusa Luísa Mell de roubar cão de raça; apresentadora responde

A ativista prosseguiu: "A Justiça tentou por mais de 1 ano encontrar Gabriela Bueno para que se defendesse nos autos da ação penal que reponde por tráfico de drogas, maus-tratos de mais de 140 animais, exercício irregular da profissão de médico veterinário, pois no local que não era uma clínica veterinária, foram encontradas cadelas suturadas com linha de pesca, anestésicos e tesouras cirúrgicas, além de foto da Gabriela, que não é veterinária, em uma cesária. Sem sucesso depois de mais de um ano na tentativa de encontrá-la, a juíza entendeu que ela sabia da ação e a deu como citada esse mês.”

“Mais de 140 cães, incluindo uma cadela da raça Borzoi foram apreendidos pela polícia em cumprimento a uma ordem judicial de busca e apreensão no canil de Gabriela Bueno, depois de denúncias de criação irregular de cães e tráfico de drogas. Quem determinou quais cães seriam apreendidos foram as autoridades públicas, tendo o Instituto Luisa Mell apenas cumprido determinações das autoridades policiais", escreveu Luisa.

Luísa Mell rebateu as acusações esclarecendo o caso, que se trata de uma ação penal contra Gabriela Bueno, que teve o seu canil desmontado pela polícia após denúncias de criação irregular de cães, com maus tratos, e ainda tráfico de drogas. Leia na íntegra e veja o vídeo publicado por Luísa:

“Luísa entrou na casa da família: uma mulher, um homem e um adolescente com espectro autista e levou os cachorros da própria família, um deles é um Borzoi. Pra quem não sabe, Borzoi não tem no Brasil (apenas uns 15) que é uma raça importada”, relatou em um trecho o perfil @pietradoagreste.

Luísa Mell se envolveu em uma polêmica na internet nesta quarta-feira, após um perfil no Twitter acusar a apresentadora e ativista animal de participar do “roubo” de um cão da raça rara no Brasil, Borzoi.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.