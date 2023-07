Internado, Jorge Aragão começa tratamento contra o câncer

Tipo de câncer que afeta o sistema linfático, o linfoma não-Hodgki possui mais de 20 diferentes tipos. Entre os sintomas, estão inchaços nos gânglios linfáticos na região do pescoço, virilha e axila, febre, dor de barriga ou no corpo, perda de peso, aumento do volume do tórax e do abdômen, tosse e falta de ar.

A assessoria do artista informou que ele está reagindo bem ao tratamento e deve receber alta no fim de semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.