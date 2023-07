Dennis DJ perde processo por copiar funk de colega e mudar nome

Ainda segundo Gentile, o DJ e o MC afirmaram que as músicas são distintas e ambos não se intitularam como reais autores. A autoria seria do produtor Flávio Beatbox.

No entanto, WZ foi surpreendido com o lançamento de sua música com um nome diferente nas plataformas digitais. Ele alega que DJ Dennis e o MC Deolano - também condenado, segundo o colunista - agiram ‘sorrateiramente’ e mudaram a música para ‘Diferenciou’.

O músico Wellington Azollini, o WZ, entrou na Justiça afirmando ter composto o funk ’Swingueira’ e que apresentou ao DJ por meio do produtor musical, Flávio Beatbox, para tentar uma parceria com o artista.

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou em segunda instância o Dennis DJ, acusado de copiar a música de um colega. A informação é do colunista Rogério Gentile, do UOL.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.