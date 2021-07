Internado com covid, Luciano Szafir teve embolia pulmonar

Segundo o médico, Szafir teve a trombose no pulmão e depois veio o sangramento no abdômen. Na quarta, o pai de Sasha passou por cirurgia no intestino.

Luciano Szafir continua lutando pela vida. O ator está internado na UTI do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e segundo o médico João Pantoja o artista teve embolia pulmonar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.