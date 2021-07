Internado com covid, Luciano Szafir tem melhora e é extubado

Luciano Szafir apresentou uma melhora no quadro de saúde e foi extubado neste sábado (10). O ator segue internado na UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após ser reinfectado com covid-19.

Szafir teve embolia pulmonar e precisou passar por uma cirurgia no intestino por complicações da doença. Sasha Meneghel antecipou a volta ao Brasil por conta do estado de saúde do pai.

Luciano foi diagnosticado com covid-19 pela segunda vez em 4 meses, mas dessa vez ficou em estado grave e segue sem previsão de alta.