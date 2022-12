Integrantes do RBD fazem mudanças em redes sociais e fãs especulam retorno da banda

Após o trio, foi a vez de Maite Perroni e o perfil oficial da banda arquivarem todos os posts e retirarem as fotos dos perfis, o que fez a hashtag #VoltaRBD ficar em alta no Twitter.

As suposições começaram no início de dezembro, quando Christopher Uckermann, Christian Chávez e Anahí limitaram o acesso público às suas contas verificadas no Instagram.

Fãs do grupo RDB estão eufóricos após a conta oficial da banda no Instagram restringir o acesso. O que antes era apenas uma suspeita de ataque racker, virou esperança para os seguidores da banda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.