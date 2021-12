Influencer Lia Camargo perde a filha após parto prematuro e faz desabafo

Lia Camargo, uma das pioneira entre blogueiras de moda na internet, usou as redes sociais para contar que perdeu a filha, Marina, com 22 semanas de gestação (5 meses) após parto prematuro. A influencer fez um relato emocionante. “Nós perdemos nossa bebê. Dói muito escrever isso, porque fica mais real. Tivemos uma filhinha, mas ela não ficou com a gente (...) No dia 17, com 22 semanas de gestação, nossa pequena nasceu dormindo. Pudemos estar com ela no nosso colo por algum tempo, amá-la mesmo que ela já não estivesse realmente ali… admirar suas mãozinhas (as unhas do papai) e pezinhos (os dedinhos da mamãe) perfeitos”, contou dando a entender que o bebê era natimorto, quando nasce sem sinais de vida. “Naquela sala de hospital, fomos amor e lágrimas, sonhos desmanchando e a certeza de que ela nos completava e que ali nos despedíamos para sempre de um pedaço do nosso coração”, escreveu. Lia agradeceu as mensagens de apoio. Ela e o marido Daniel Mearim são pais de um menino, Fernando, de 5 anos.

