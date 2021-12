Flay detona Ícaro Silva após ator desdenhar do BBB: 'se acha tão superior'

Ícaro Silva vem sendo bastaste criticado por desdenhar do BBB ao negar sua participação no reality da Globo em 2022. Em um dos seus comentários, o ator classificou o programa como ‘entretenimento medíocre’. Quem não gostou nadinha das palavras usadas por Ícaro foi a ex-BBB Flay, que detonou o ator nas redes sociais. "NAO PENSA EM PARTICIPAR ? OK, Até aí tudo bem, mas o rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerece-lo desse jeito? Chamar de bosta ? Será que gosta quando alguém acha e chama o trabalho dele de bosta? A troco de que né eu penso..", escreveu a cantora em um perfil do fofoca que mostrava o comentário do ator. "Esse programa é líder de audiência, é o sustento de tantas famílias, segue crescendo e sendo o maior do país a tempos, além de mudar a vida de quem passa por la de forma tão honesta quanto o seu trabalho (suponho) nao sei …

Desde daí papi tenha respeito pela galera tu é artista sabe o quanto o meio do entretenimento/arte/mídia tem altos e baixos… HUMILDADE E PÉ NO CHÃO FIO faz bem pra todo mundo. big bosta … teu toba Rapaz", finalizou.

