Influencer diz que sofreu agressões de amigos de Ludmilla

A influenciadora Raiane Moreira relatou no seu perfil do Instagram que foi agredida por três homens, que seriam amigos da cantora Ludmilla. A confusão ocorreu em uma boate na madrugada desta sexta-feira (30).

"Acabei de sofrer uma covardia que nunca imaginei passar. Eu juro que não queria trazer esse assunto aqui para o Instagram. Eu não fui a primeira vítima, são pessoas ruins, covardes..", iniciou ela. "Estava na boate curtindo com meus amigos, quem me segue sabe que eu não falo mais com a Ludmilla, nem com o pessoal dela.. Simplesmente na saída da boate foram atrás de mim, uns três, quatro homens não sei, me juntaram na porrada", relata a empresária em uma sequência de stories.

Um amigo da infuencer relatou sobre o ocorrido em sua rede social e disse que os supostos agressores teriam deixado o local na companhia da funkeira. Em outro stories, Raiane surge no hospital realizando o exame de corpo delito e afirmando que irá registrar um boletim de ocorrência.

O caso já está sendo repercutido na web. Ludmilla ainda não se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais.