Imagens do 8/1 mostram falhas de segurança, explosão em Campos do Jordão deixa feridos e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Imagens do 8/1 mostram falhas de segurança no Planalto, inadimplência de trabalhadores bate recorde no microcrédito, explosão em Campos do Jordão deixa feridos e outras notícias para começar esta segunda-feira (24).

CONGRESSO NACIONAL

Conteúdo com vídeoImagens do 8/1 mostram irritação de Lula e falhas de segurança em série. Salvo tentativas esporádicas, vídeos mostram que golpistas agiram sem contenção por longo período.

BANCO CENTRAL

Inadimplência de trabalhadores formais e informais dispara no microcrédito e atinge recorde. Avanço do crédito direcionado abre debate sobre efeito dos juros na economia.

COTIDIANO

Explosão em condomínio deixa ao menos 4 feridos em Campos do Jordão (SP). Vítimas são duas adolescentes de 14 anos, uma mulher de 24 e outra de 52.

SANTA CECÍLIA

Antigo hotel de luxo que barrou Garrincha e Elza Soares vira moradia popular no centro de SP. Local ganhou mural com a cantora, que não pôde se hospedar por ser negra; reforma foi concluída em dezembro.

ETIQUETAS TROCADAS

Brasileiras presas na Alemanha relatam infecção por usar roupas coletivas em prisão. Katyna Baía e Jeanne Paollini afirmam que tiveram de compartilhar até calcinhas com outras detentas.

INDÚSTRIA

Investir no Brasil é fazer o plano A, o plano B e o plano C, diz chefe da chinesa GWM no Brasil. Montadora se prepara para começar produção em Iracemápolis (SP), em unidade que já foi da Mercedes-Benz.

VIDA PÚBLICA

Competição com a rede privada e condições de trabalho afastam médicos residentes do SUS. Estudo também aponta uma má distribuição de residentes nas regiões do país.

GOVERNO TARCÍSIO

Trecho norte do Rodoanel terá cobrança de pedágio por km percorrido. Sistema free flow será adotado na última parte do anel viário, que ainda segue em obras.

VIOLÊNCIA

Assaltantes invadem loja na cracolândia, roubam eletrônicos e escondem em bueiro. Comerciante calcula prejuízo de R$ 100 mil após grupo levar CPUs, monitores e teclados.

JON BATISTE

'Me pediram para tocar com uma moça chamada Anitta, você conhece esse nome?', diz Jon Batiste. Cantor e pianista vem ao Brasil em maio se apresentar em São Paulo e no Rio no festival C6 Fest.

BICHOS

Empresas aderem à licença PETernidade para estimular a adoção de animais abandonados. Funcionários podem ficar até dois dias em casa para integrar os pets ao novo ambiente.

EDUCAÇÃO

Quênia e Paquistão implementam reformas educacionais inspiradas em Sobral. Cidade cearense é tida como modelo no Brasil.

GOVERNO FEDERAL

Brasil terá programa de combate ao racismo no esporte. Informação foi dada pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, durante viagem a Portugal.

PASSEIOS

Exposição com peças arqueológicas originais e réplicas de Pompeia chega a São Paulo. Mais de 200 itens que retratam a vida na cidade do Império Romano compõem a mostra no shopping Paulista.

BBB 23

Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao são as finalistas do BBB 23. Larissa foi eliminada neste domingo (23), com 49,98% dos votos.