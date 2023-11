Igor Camargo se pronuncia após ser demitido por Zezé

Igor Camargo fez um desabafo e saiu em defesa do pai, Zezé Di Camargo, após ter sido demitido pelo sertanejo em meio à briga familiar causada pelo perfil fake de Graciele Lacerda.

O caçula do cantor confessou que os dois andam afastados mas defendeu o pai e negou que o motivo da demissão tenha sido por conta da briga envolvendo Graciele.

Vale lembrar que a demissão ocorreu logo após Igor sair em defesa da sua mulher, Amabylle, depois de o pai ter feito o mesmo defendendo Graciele.

Confira alguns trechos do que ele afirmou: “A vida é feita de momentos, de lugares e de pessoas que passam pela nossa trajetória, e algumas sempre estarão lá, às vezes mais e às vezes menos.

O presente não muda o passado, e as pessoas têm memória curta, mas eu não tenho. Diante de tudo que está sendo dito sobre minha relação com meu pai, preciso esclarecer alguns fatos. Meu pai, como a família toda sabe, nunca deixou faltar nada para seus filhos, sempre pensou nos filhos, e algumas das lições mais valiosas da minha vida, como valorizar o que temos e conhecer a dignidade do trabalho, aprendi com ele. Tenho gratidão pelo meu pai e sei que ele se orgulha de mim.

Não posso dizer que estamos unidos; ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas. Nada do presente muda o passado e o fato de ele ser um bom e digno pai para mim, e eu reconheço isso. Agora, em relação ao aspecto profissional, trabalhei mais de 5 anos com meu pai. Nesse tempo, obtive muita experiência e construí uma reputação de profissionalismo e honestidade.

Houve uma ruptura profissional, não motivada pelo o que a mídia acusa, e garanto que todos os compromissos com nossos parceiros serão preservados em uma transição gradual e, provavelmente, a ruptura é temporária. Pessoalmente, isso me permitirá concentrar em outros projetos com os quais estou me envolvendo.”.