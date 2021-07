Ídolo do K-Pop, Kris Wu é preso após ser acusado de estupro

De acordo com a Variety, o ex-integrante do grupo EXO, é acusado de enganar jovens para estuprá-las. “Em resposta a relatos da internet que 'Wu Yifan repetidamente enganou mulheres jovens para fazer sexo' e outras questões relacionadas, após investigações policiais, Wu Yifan foi detido pela suspeita de crime de estupro, de acordo com a lei”, informou a polícia de Chaoyang, em Pequim.

