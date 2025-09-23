   Compartilhe este texto

Hytalo Santos e marido viram réus por produção de conteúdo pornográfico infantil

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, se tornaram réus nesta terça-feira (23) por produção de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes. A decisão é da 2ª Vara Mista de Bayeux, que aceitou parcialmente a denúncia do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e determinou o desmembramento do processo para que outros três crimes relacionados à exploração sexual sejam analisados pela Vara Criminal do município.

Além da produção de pornografia, o casal responde por tráfico de pessoas, favorecimento da prostituição e exploração de vulneráveis. Segundo o Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), as investigações apontaram um esquema premeditado e estruturado de exploração sexual, em que adolescentes em situação de vulnerabilidade eram aliciados por meio de promessas de fama, vantagens materiais e procedimentos estéticos. O Gaeco relatou ainda que os jovens eram submetidos a rígido controle de rotina e comunicação. O MP também pediu indenização de R$ 10 milhões por danos coletivos.

Habeas corpus negado - No mesmo dia em que a denúncia foi aceita, o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), em decisão unânime, manteve a prisão preventiva de Hytalo e Israel.  O desembargador João Benedito ressaltou que a prisão é necessária para não prejudicar a produção de provas em audiência. 

Hytalo Santos e Israel foram presos em São Paulo no dia 15 de agosto e transferidos no dia 28 para o Presídio do Róger, em João Pessoa, onde seguem detidos de forma preventiva.  

