Homem morre ao cair de arquibanca durante show do Oasis em Londres

Um homem de 40 anos morreu após cair da arquibancada durante um show da banda Oasis, realizado no estádio de Wembley, em Londres, no sábado (2).

De acordo com informações da polícia, o incidente ocorreu por volta das 22h19 (horário local), enquanto o fã estava na arquibancada superior do estádio. A vítima foi encontrada com ferimentos compatíveis com uma queda e teve o óbito confirmado ainda no local.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias da queda e pediram que testemunhas ou pessoas que tenham registrado o momento em vídeo entrem em contato para colaborar com a apuração. A identidade do homem não foi divulgada.

A banda Oasis se pronunciou por meio de um comunicado, lamentando a morte do fã: “Estamos chocados e tristes ao saber da trágica morte de um fã no show de ontem à noite”, disse o grupo, acrescentando: “Oferecemos nossas sinceras condolências à família e aos amigos da pessoa envolvida."