Homem faz disparos durante show de Tarcísio do Acordeon; Veja vídeo

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um homem efetuando disparos para o alto em meio a apresentação de Tarcísio do Arcodeon, no Piauí. O evento se tratava de um festival de forró e piseiro, que contou ainda com show de João Gomes. https://t.co/nnZPyVGIlD — Fernandes (@davifernandespi) December 19, 2021 Na cena, um homem levanta uma arma e dispara três vezes para o alto em meio público. Uma mulher puxa o braço dele durante a ação. É possível perceber que ninguém do público esboçou alguma reação. Não há confirmação se a arma de fogo do vídeo é verdadeira. Ainda segundo a coluna Splash, do UOL, a Secretaria de Segurança Pública do estado não teve registro de denúncias ou incidentes no evento.

