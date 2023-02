Henrique Fogaça deixa o MasterChef; saiba quem ficará no lugar

"O Masterchef para mim tem sido mais que um programa. É uma família e faz parte da minha vida. Sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família. Tão logo estarei de volta, ainda este ano. Aos fãs que me acompanham na atração desde 2014, agradeço todo carinho e respeito que construímos ao longo desses anos e reforço que é apenas uma pausa. Nos veremos de novo muito em breve. Aproveito também para tornar público meu agradecimento à emissora Band e Marisa Mestiço, que entenderam a necessidade de uma pausa nesse momento”, escreveu.

