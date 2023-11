HBO Max inicia gravações de série sobre Luva de Pedreiro

A plataforma de streaming HBO Max iniciou as gravações da série documental que contará a trajetória de Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, no último domingo (1°). A produção contará com três episódios com entrevistas especiais, materiais de arquivo e imagens documentais exclusivas. A trama também explicará os motivos para as maiores marcas do mundo investirem no garoto.

As gravações da série documental serão realizadas na Bahia, Recife, São Paulo e Paris e tem previsão de lançamento para 2024. Além disso, conheceremos mais informações sobre o menino por trás do influenciador.

"O Luva de Pedreiro já é um personagem icônico na cultura digital brasileira, um fenômeno mundial, e acreditamos ser muito importante contar a história do Iran, que é uma inspiração para muitos brasileiros", comentou Adriana Cechetti, diretora de Produção de Conteúdos de Não-Ficção da Warner Bros. Discovery.

Nós colocamos nosso público como bússola, procuramos entender o que mexe com ele, o que cativa essa comunidade, é o que estamos buscando fazer contando essa história", acrescentou.