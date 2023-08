Haddad tem derrota na Câmara e vitória no Senado, PT autoriza aliança com PL e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Haddad tem derrota na Câmara e vitória no Senado, PT autoriza aliança com PL, furacão chega à Flórida com ventos de 200 km/h e outras notícias para começar esta quinta-feira (31).

MERCADO

Câmara aprova texto da desoneração da folha, em dupla derrota para Haddad. Contrário a proposta que corta tributos de empresas e também de municípios, ministro sofreu revés de 430 votos.

GOVERNO LULA

Líder do governo promete desidratar proposta e permitir militar em ministérios. Após reunião com ministros, Jaques Wagner disse que proibição seria 'medida discriminatória'.

GOVERNO LULA

PT autoriza aliança com PL em 2024 e defende reeleição de Lula. Texto aprovado em reunião da cúpula petista veda apenas apoio a candidaturas identificadas com bolsonarismo.

GOVERNO LULA

Versão turbinada de Ministério do Esporte entra na negociação de Lula com centrão. Presidente estuda trocas na Esplanada e cogita junção com a recém-anunciada pasta da Pequena e Média Empresa.

POLÍTICA

Bolsonaro, Michelle e aliados depõem sob pressão à PF para evitar contradições sobre joias. Oitivas serão simultâneas para evitar a combinação de versões; ex-presidente é principal alvo.

CONGRESSO NACIONAL

Proposta de Orçamento de 2024 terá R$ 168 bi em receitas extras, divididas em três pilares. Para integrante da equipe econômica, déficit zero não é 'cavalo de batalha' e será perseguido para estabilizar dívida do país.

MARCO TEMPORAL

Mendonça vota a favor de marco temporal e empata por 2 a 2 julgamento no STF. Placar está igual sobre tese defendida por ruralistas sobre demarcação de territórios indígenas.

VIOLÊNCIA

Guerra de 'primeiras-damas' mudou rumo do PCC, que completa 30 anos. Facção que está em ao menos 26 países se voltou para o tráfico internacional após ascensão de Marcola.

MUNDO

Furacão Idalia atinge a Flórida com ventos de 200 km/h e deixa rastro de destruição. Resposta à crise é crucial para futuro político do governador do estado e pré-candidato à Presidência, Ron DeSantis.

MERCADO

123milhas deve para os próprios donos e centenas de pousadas. BB, com R$ 74,5 milhões a receber, lidera lista de credores da plataforma.

RIO DE JANEIRO

Grupo dança 'cavalo tarado' em escola do Rio, e prefeitura afasta diretores. Companhia Suave venceu edital de R$ 50 mil para apresentações e oficinas; gestão Eduardo Paes abriu sindicância.

EQUILÍBRIO

Usar potes plásticos no micro-ondas pode intoxicar comida, revela pesquisa. Microplásticos liberados no processo causam problemas de saúde ainda desconhecidos.