Hacker ameaça expor conversas íntimas de Tatá Werneck: 'tentando me extorquir'

Tatá Werneck desabafou nas redes sociais desta sexta-feira (12) que um hacker invadiu suas conversas íntimas e agora tem tentado extorqui-la. Diante da situação, a atriz pediu para que a imprensa não se aproveite da situação.

"Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime", escreveu ela no Twitter.

A apresentadora do Lady Night não deu detalhes sobre as mensagens e nem sobre as ameaças que tem recebido do hacker. Ela afirmou que já registrou um Boletim de Ocorrência e o caso será investigado pela Polícia.