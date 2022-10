Gusttavo Lima pode ser multado em R$ 20 mil por propaganda eleitoral irregular

Gusttavo Lima foi acionado pelo Ministério Público Eleitoral por propagada eleitoral indevida em favor do candidato à reeleição Jair Bolsonaro em maio durante uma motociata. Segundo o Notícias da TV, o MP pediu multa no valor de R$ 20 mil.

Acontece que um helicóptero de uma empresa associada ao sertanejo passou por cima do movimento com adesivos do atual presidente e a frase ‘Bolsonaro Presidente’.

Na ação é citada ainda a dona do helicóptero, a empresa Frigorífico Goiás. De acordo com o Extra, o procurador regional eleitoral José Ricardo Teixeira alegou que o voo teve um efeito equivalente a uma propaganda de um outdoor - que foi vetado pela legislação eleitoral.

Em nota, a assessoria de Gusttavo Lima informou que o cantor tem vínculo com a empresa apenas para uso de imagem. E que o contrato entre ambos encerrou no primeiro semestre deste ano.

Veja nota

"Cláudio Bessas, advogado da Balada Eventos, informa que o helicóptero em questão não pertence ao cantor Gusttavo Lima. O proprietário do Frigorífico Goiás, senhor Leandro Batista Nóbrega, é o dono do helicóptero. O cantor Gusttavo Lima teve contrato de uso de imagem com a empresa, contrato este já encerrado. Portanto, não há qualquer responsabilização do cantor diante de tal fato".