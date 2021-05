Gusttavo Lima e Ludmilla fazem show em festa de alto luxo com aglomeração

Gusttavo Lima e Ludmilla foram as atrações principais de uma festa na madrugada deste sábado (15) que promoveu uma aglomeração no hotel de luxo Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. De acordo com o Metrópoles, a festa é do aniversário do bicheiro Adilson Coutinho de Oliveira.

ludmilla e gustavo lima fizeram um show pra mais de 500 pessoas no copacabana palace em homenagem a bolsonaro, sao esses os artistas que vocês apoiam?pic.twitter.com/B1LAPealmQ — leo rangel (@leoranngel) May 15, 2021

Entre famosos e anônimos, a festa teve 500 convidados e outros shows, além de código de vestimenta (dress code) Black-tie (ou a rigor). O Brasil já ultrapassa os 432 mil mortos pela Covid-19. O hotel fechou todos os salões para o festejo. O evento foi preparado pela promoter Carol Sampaio. A entrada ocorreu pela porta dos fundos na avenida Nossa Senhora de Copacabana, e estava repleta de seguranças.

Essa turma da festa do Copacabana Palace é a mesma que se pegar o Corona vai botar a culpa na folga da empregada? pic.twitter.com/ipzRNYFEHE — alemagnos (@alemagnoss) May 15, 2021

A fila para entrar, com aglomeração de convidados, chamou atenção de quem passava pelo local. Celulares estavam proibidos no evento.

O bicheiro Adilson já foi alvo de investigações da Polícia Federal. Em 2011, foram apreendidos R$ 3,9 milhões e 2.950 euros, além de um carro blindado e uma réplica de fuzil Ak-47. O dinheiro em espécie era tanto que a PF precisou de carrinhos de supermercado para recolher as notas.

Avisado sobre o evento antes do mesmo acontecer, o governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que se algo estivesse fora das normas, a prefeitura tomaria providências. a Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop) fez uma vistoria no hotel antes do início do evento e alegou que "não havia nada de errado no momento da ação”.