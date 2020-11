Gusttavo Lima e Andressa Suita levantam suspeitas de reconciliação

Gusttavo Lima e Andressa Suita estão deixando alguns seguidores mais atentos com a pulga atrás da orelha. Pelo menos é o que aponta Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Segundo a colunista, os dois passaram a fazer posts no Instagram, com o mesmo ambiente ao fundo. Em horários próximos, fizeram posts na mesma bancada de cozinha na quarta-feira (18). E hoje (19), postaram imagens do que parece ser o mesmo carro.

A assessoria do cantor nega a reconciliação.