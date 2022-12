Guns N' Roses processa loja de armas no Texas por uso de nome sem autorização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de rock Guns N' Roses processou uma loja de armas online chamada 'Texas Guns and Roses', nos Estados Unidos, por apropriação indevida do nome do grupo, que em português significa armas e rosas.

Os advogados do Guns N' Roses entraram com ação apresentada em Los Angeles, alegando que a empresa que administra a loja está levando os clientes a crer que há alguma relação entre o estabelecimento e a banda. O processo diz que o grupo "não quer ser associado ao réu, um varejista de armas de fogo e munições".

A empresa Jersey Village Florist LLC é identificada como proprietária da loja, que vende também coletes à prova de bala No processo, a banda ainda afirma que o estabelecimento "tem visões políticas relacionadas à regulamentação e controle de armas de fogo em seu site que podem estar polarizando muitos consumidores americanos".

O estabelecimento obteve licença em 2016 no Texas, mas sem nenhum consentimento da banda para usar o seu nome, segundo o processo. Os advogados do grupo exigem uma ordem judicial para vetar o nome do site e a indenização.

Guns N' Roses, formado em 1984, é composto por Axl Rose, Saul "Slash" Hudson e Michael "Duff" McKagan. A banda esteve no Brasil neste ano, para apresentação no Rock in Rio.