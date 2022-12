Com briga e sumiço, casamento de Adriano Imperador chega ao fim após 24 dias

A cabeleireira não aceitou as desculpas. Agora, os dois não se seguem mais nas redes sociais e Micaela apagou todas as fotos que tinha antes, postando apenas uma selfie. Já Imperador manteve as fotos do casal.

De acordo com uma fonte da publicação, alguns dias atrás o ex-jogador saiu para visitar amigos na Vila da Penha, onde foi criado, e assistir ao jogo do Brasil contra a Suíça, mas ele só voltou dois dias depois, sem dar qualquer satisfação sobre onde estava.

O casal Adriano Imperador e Micaela Mesquita não conseguiu durar nem até a festa do casamento. Segundo o jornal Extra, os dois se separaram após uma enorme discussão, exatamente 24 dias após assinarem os papéis do casamento civil.

