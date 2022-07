Guilherme de Pádua toma decisão após ataques por série de Daniella Perez

O assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua, publicou um vídeo explicando o motivo de “não se defender” em meio aos ataques que vem recebendo após o lançamento do documentário Pacto Brutal na HBO.

Com o título “porque não me defender”, o ex-ator e agora pastor afirma que foi orientado pelo pastor que o acompanha há mais de 20 anos. "Ele me disse: 'Filho, vá como ovelha muda ao matadouro, em alusão a uma passagem bíblica. E eu disse: 'Pastor, mas estão falando absurdos, alguma coisa eu tenho que fazer'".

"Estou me ausentando, parando esse assunto. Eu creio que a fé que carrego vai me ajudar a melhorar como pessoa por dentro e até fazer alguma coisa por outros. Vou continuar nessa fé, não vou largar o caminho que estou seguindo", afirmou.

"Minha reação natural é de me defender, qualquer um tem direito de resposta no mundo natural, mas eu não vivo mais no mundo natural. Todos os dias quando eu acordo eu me lembro que sou o Guilherme de Pádua, que tenho essa carga nas minhas costas, e toda manhã é uma luta", prosseguiu.

"Ele disse: 'Você tem que entender que você era uma lagarta, vivia uma vida de imundície. A fé cristã propõe uma transformação, então tem que ser uma lagarta que se transforma em borboleta", seguiu ele.

"Não estou me fazendo de vítima, mas não é fácil voltar para a mídia depois de 30 anos. Eu cumpri mina pena, fiz tudo o que a Lei me exigiu. Estava levando uma vida digna, discreta. Aquilo que todo ex-presidiário deveria fazer", finalizou.