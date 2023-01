Gugu Liberato: Thiago Salvático desabafa após Justiça negar pedido de união estável

O chef de cozinha Thiago Salvático se manifestou nesta segunda-feira (16) após a Justiça de São Paulo negar o seu pedido de reconhecimento de União Estável com Gugu Liberato. Thiago afirma que viveu um relacionamento amoroso por oito anos com o apresentador, que faleceu em novembro de 2020 nos EUA.

"Essa decisão foi dada pelo juiz sem sequer tramitar o processo, sem mesmo ouvir a família, testemunhas etc.. E, certamente, não seria dada assim se fosse um caso heterossexual. Então, vou recorrer para o Tribunal, ainda acredito na Justiça, e não é possível encontrar esse preconceito no Poder Judiciário em pleno 2023. No recurso que protocolarei, acho positivo que no Tribunal pelo menos todos da família serão ouvidos", disse ele ao ser questionado pelo jornal Extra.

A decisão do TJSP foi divulgada pelo colunista Gabriel Perline, do Uol, e classificou a relação dos dois como "clandestina", que poderia ser considerada como uma "amizade".

“Apenas com o narrado na inicial é possível concluir que o autor e o falecido tenham sido amigos, tenham mantido algum tipo de relacionamento amoroso, tenham até mesmo namorado, mas é impossível dizer, tanto que o próprio autor não diz, que fossem considerados um casal, que tivessem um relacionamento estável, público e duradouro, como se casados fossem e com o objetivo de constituir família”, diz um trecho da sentença.

“Ainda, e especialmente, a narrativa deixa claro que tudo teria ocorrido às escondidas, em absoluto respeito à privacidade do falecido, mas também sem chegar ao conhecimento dos familiares de Antônio Augusto (Gugu). O envolvimento clandestino, como se sabe, fora até mesmo do âmbito familiar das partes, não se amolda sequer em tese a uma união estável”, completa.

Thiago Salvatico afirmou que vai recorrer da decisão. "Tivemos juntos por oito anos. Tudo acabou por um fatídico dia, que ainda irei falar sobre. (...). Nós tivemos uma união estável, nos moldes possíveis para um homoafetivo e pessoa pública. Basta ver que ainda hoje pessoas públicas enfrentam uma séria e prejudicial repercussão ao se assumir. Karnal dias atrás assumiu publicamente o marido, com quem está há 4 anos e recebeu uma enxurrada de comentários negativos e preconceituosos. Imagine o Gugu, dez anos atrás, apresentando programas para família e mais para frente especificamente na Record, emissora religiosa".

"Nós compartilhávamos tudo, questões de vida, rotina, trabalho e familiares (filhos) diariamente, se não estávamos juntos nos comunicávamos via mensagens ligações diárias. No processo foram juntadas centenas de mensagens, fotos, provas de nossas viagens juntos, provas da nossa conta investimento conjunta, provas que eu tinha senhas, de cartões à instagram que hoje ter acesso a uma rede social de uma das maiores figuras da televisão possa ser algo muito mais relevante e mostra o quanto eu estava presente na vida dele, pois ninguém além de nós dois tínhamos a senha. Resguardei apenas algumas fotos e vídeos pois como nossa intimidade foi exposta por vazamento da mídia, não seria do meu caráter colocar algo da privacidade corporal dele", continuou.

Vale lembrar que Thiago chegou a comunicar a imprensa que estava desistindo da ação, mas não cumpriu..

Atualmente, Salvático vive na Alemanha, onde é dono de duas sorveterias.