Grife francesa lança tênis "completamente destruído" de até R$ 10 mil e web detona

No Twitter, uma internauta chegou a dizer que a grife está "vendendo tênis direto do lixão". "Alguma fábrica da Balenciaga pegou fogo e os caras simplesmente não quiseram dar o braço a torcer", comentou outro internauta.

A Balenciaga lançou modelos de tênis com aparência de sujo e rasgado. O calçado "full destroyed" ("Completamente destruído", em Português"), custa de US$ 495 (cerca de R$ 2,6 mil) a US$ 1,8 (cerca de R$ 10 mil).

