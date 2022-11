Gretchen chega ao Catar para ser correspondente do 'Choquei' na Copa

O administrador do Choquei, Raphael Souza Oliveira, contou que nada foi planejado. “Não foi nada planejado. A gente estava cobrindo a convocação, e um seguidor comentou que queria que a gente fosse ao Qatar. Na hora não acreditei, mas ele mandou os detalhes da viagem pelo WhatsApp, conseguiu os ingressos e as passagens”, afirmou Rafael ao Uol.

Gretchen posou em frente do símbolo da Copa do Mundo segurando um microfone. “Vocês acharam mesmo que a Choquei e a correspondente dela não iriam vir para o Qatar e fazer uma cobertura de milhões para vocês?! Agora o hexa vem”, escreveu a página.

