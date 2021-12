Gravado em Belém, Anitta 'quebra tudo' no clipe 'No Chão Novinha' com Pedro Sampaio; Assista

Saiu! O clipe de 'No Chão Novinha', nova música de Anitta em parceria com Pedro Sampaio, já está no ar. A funkeira mostrou todo seu rebolado e a cultura paraense

O vídeo foi gravado no mercado Ver O Peso, em Belém, no Pará, e contou ainda com as participações de Ruivinha de Marte e Leona Vingativa.

Em entrevista, Anitta disse que escolheu a cidade como forma de mostrar ao mundo as festas de aparelhagem típicas do Norte e Nordeste.