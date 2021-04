Goleiro do Flamengo perde noiva após faz festa clandestina e traição

O goleiro do Flamengo, Hugo Souza, não está mais noivo de Nathassia Brito. Segundo o jornal Extra, o atleta fez uma festa clandestina com jogadores, mulheres e muita bebida, e a noiva descobriu.

A festa aconteceu em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, no dia seguinte a vitória do Flamengo na Supercopa do Brasil e varou a madrugada. De acordo com a publicação, prints de mensagens entre os convidados mostram que houve o evento.

Uma fonte afirma que Nathassia descobriu que foi traída durante a festa. ““Ela soube também que ele a traiu com uma das garotas que estavam lá”, contou uma convidada ao jornal.

Parece que a separação é para valer já que Nathassia apagou todas as fotos com Hugo do Instagram e deixou de segui-lo na rede social.