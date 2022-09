Gloria Perez explica escolha de Jade Picon para novela após polêmica

Picon acumula mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e mais de 8 milhões no Tik Tok.

"A gente busca isso o tempo inteiro: de atores consagrados e de novidades. E as novidades vem de vários lugares (...) Fiz o teste com Jade e em um segundo vi que é uma pessoa absolutamente talhada para ser atriz e está fazendo muito bem”, ressaltou Mauro.

"Ela tinha a aparência perfeita para esta personagem. Ela fez um teste com outra garotas, porque iríamos lançar uma pessoa nova neste espaço. É bom dizer que já iríamos fazer um lançamento, um rosto novo na tela, e ela se saiu muito bem no teste”, disse em coletiva de lançamento da novela nesta sexta.

