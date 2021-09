Glória Menezes se muda de fazenda após morte de Tarcísio Meira

Após a morte do companheiro de vida, Tarcísio Meira, Glória Menezes, de 86 anos, saiu da fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde o casal de atores passou uma temporada.

A atriz se mudou de volta para o Rio de Janeiro e ficará na companhia de familiares em meio ao luto. Quem contou a novidade foi a nora dela, Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho.

"Hoje entramos na etapa 2. Mudança de ares sempre é bacana. Nossa rainha está indo pra sua casinha no Rio! Cercada de amor, perto do mar. O Rio é alegre, é solar e ela está tri bem fisicamente.

Lá, faremos muita ginástica, boas caminhadas e pegaremos um solzinho na praia. Tchau Sampa! Até breve! Alô Rio de Janeiro! Aquele abraço! Hoje 'minha casa' é itinerante. É nas minhas mini folgas do meu trabalho e onde a rainha estiver", escreveu Mocita no Instagram, postando uma foto de um beijo na sogra.

No dia anterior, Mocita contou que está acompanhando de perto Glória, e que a atriz tem alegria em viver: “Voltando pra Sampa pra ficar com a minha rainha! E para quem está me perguntando por ela … eu digo com muito orgulho… A Glória gosta muito de viver! Gosta da vida acontecendo! Ela vai em frente! Isso nos deixa tri felizes!”.

“Nós estamos ao lado dela enchendo-a de AMOR. Eu que a considero uma mãe que a vida me deu… afirmo - que é admirável a garra e lucidez dela. Volto pra SP com o coração cheio de ótimas notícias do Tarcísio Filho! É um dia de cada vez, mas cada passo vale uma maratona! Viva a Glória!".