Globo é condenada por humilhar casal no Dia dos Namorados no Mais Você

O episódio que aconteceu no dia 12 de junho de 2019, no programa “Mais Você”, gerou à Globo um prejuízo de R$ 10 mil de indenização por danos morais, por ter humilhado um casal em um jantar romântico surpresa.

O valor deverá ser pago a Nicole Cristine Leal de França. Na ocasião do jantar, ela foi detonada na internet após não reagir bem à surpresa preparada pelo namorado junto ao programa.

À Justiça do Rio, Nicole relatou que teve danos pessoais e psicológicos após o quadro ir ao ar. Ela revelou no processo que foi procurada pela produção da Globo no dia 31 de maio de 2019 para a reportagem, da qual aceitou participar, e gravou o programa. No entanto, ela não gostou de como ficou a edição quando o quadro foi ao ar.

Foram colocados comentários seus de desagrado da surpresa, junto aos de Ana Maria Braga sobre o seu mau humor, e emojis de raiva foram acrescentados para piorar a situação.

Naquele dia, com a repercussão, Nicole usou as redes sociais para afirmar que estava cansada no dia da surpresa e que exagerou no tratamento com o namorado. Mas não foi o suficiente e ela acabou apagando as redes sociais ao ser atacada.

Ela pediu R$ 50 mil de indenização, mas a juíza decidiu que a emissora deve pagar a ela R$ 10 mil. Nicole também pediu que a reportagem fosse retirada do ar, e o pedido também foi atendido pela juíza, que proibiu a Globo de reprisar o episódio.