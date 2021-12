Gloria Groove impressiona com caracterização de Marília Mendonça no Show dos Famosos

Gloria Groove homenageou Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo, durante o quadro Show dos Famosos, do Domingão com Huck. Em sua apresentação, Groove catou “Bebi, Liguei”, e emocionou o público e os internautas que repercutiram a homenagem nas redes sociais. “Sempre foi uma vontade minha homenagear a Marília, ela foi uma pessoa extremamente generosa comigo, a gente era fã assumida uma da outra, ela teria estado no meu álbum. Esse é meu jeito da gente estar juntas, Ma. Quero dedicar essa apresentação para Dona Ruth, Leozinho, os irmãos e fãs”, contou a cantora.

