Globo tem R$ 204 mil penhorados após anunciar participante errado no BBB11

A Globo teve R$ 204 mil penhorados pela Justiça de São Paulo após usar a imagem de outra pessoa por engano no BBB11. Igor Saracene Pachi moveu ação de danos morais contra o canal, ao ter a foto exibida como se fosse um dos selecionados do reality.



A confusão ocorreu por conta de um dos participantes que se chamava Igor Gramani. Houve a troca, sem querer, e a emissora anunciou equivocadamente Pachi no lugar de Gramani, veiculando na internet fotos pessoais dele. Saracene se inscreveu, mas não chegou a ser aprovado.

Mesmo a Globo recorrendo ao STF a decisão permaneceu favorável ao rapaz. A indenização de R$ 30 mil passou para R$ 112.358,53 e ainda multa aplicado no valor de R$ 81 mil, além de pagar R$ 10.836,39 em honorários advocatícios, segundo o UOL.