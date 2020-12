Globo se manifesta sobre acusações de assédio contra Marcius Melhem

A Rede Globo falou pela primeira vez, nesta terça-feira (08), durante o Jornal Nacional, sobre as críticas que vem recebendo por se manter em silêncio sobre o caso de Marcius Melhem, acusado de assédio sexual e moral por Dani Calabresa.

Os apresentadores André Trigueiro e Ana Luiza Guimarães encerraram o programa ao anunciarem o comunicado da emissora. "A Globo informou que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos. Mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação desse tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo do processo, que resguarda a investigação dos fatos, denunciantes, denunciados e testemunhas".

CASO DANI CALABRESA

Globo se pronuncia no Jornal Nacional sobre denúncia de estupro de Marcius Melhem divulgando link das reportagens da Revista Piauí e do @mauriciostycer do UOL.#JornalNacional #JN pic.twitter.com/osNPQjbVaw — Luiz Ricardo (@excentricko) December 9, 2020

A emissora, "como prova de transparência", divulgou em seu site os links da matéria original da Piauí e a entrevista exclusiva de Melhem para Splash, em que o humorista se defende das acusações. Além disso, disponibilizou as redes sociais de Dani Calabresa aonde a humorista aborda o assunto.